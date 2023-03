Fußball, Kreisliga A Hilden 05/06 überrumpelt Erkrath

Die Erkrather schienen frustriert, was sich auch in den Platzverweisen für Philip Smith (64. – Rote Karte) und Christian Pira (72. – Gelb-Rote Karte) niederschlug. Immerhin reichte es noch zur Ergebniskorrektur: Mohamed Achabakh gab Hildens Torhüter Maikel Schleiden mit einem unhaltbaren Freistoß das Nachsehen (81.), und Minister Antwi besorgte in der Nachspielzeit den Endstand. Zwischenzeitlich (86.) traf Babacan Citak an seinem 25. Geburtstag nach Zuspiel von Kingsley Annointing zum 5:1.