Fußball-Kreisliga A Düsseldorf SSV Erkrath fehlt im Abschluss das Glück

Rot-Weiß Lintorf – SpVg. Hilden 05/06 2:2 (0:1). Die Hildener kommen in den letzten Wochen nicht so recht von der Stelle. Von Beginn auf eine kompakte Defensive achtend, egalisierten die Einheimischen die zweimalige Führung der Süder von Taoufik Baouch (33. – Einzelleistung) und Bastian Adoma (70. – Kopfball nach Baouch-Flanke) durch Gowtham Kugathasan (56. – Elfmeter) und das Eigentor von Kapitän Sascha Hofrath (76.). In der Schlussphase hätte die SpVg. 05/06 die Partie dennoch für sich entscheiden können, doch Torben Tiedemann mit einer Doppelchance (82.) und Florian Müller (87.) scheiterten an RWL-Torsteher Joscha Apel. Dessen Gegenüber Maikel Schleiden bewahrte seine Elf reaktionsschnell mit einer Fußabwehr (84.) vor einer möglichen Niederlage.