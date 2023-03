Basketball – 2. Regionalliga TuS 96 steckt in einer Negativserie fest

SG Sechtem – TuS Hilden 68:60 (31:32). Für die Basketballer des TuS 96 läuft es in diesen Wochen nicht ganz nach Plan. In Sechtem kassierte der Aufsteiger die dritte Niederlage in Folge und verliert damit den Anschluss zu den Top-Teams in der 2. Regionalliga, Gruppe 1. Erneut trat die Mannschaft von Nadine Hohmann ohne drei etablierte Kräfte an. Während Arnel Ambeskovic und Patrick Höhfeld verletzt ausfielen, war Marcus McLaurin gesperrt. In der nächsten Begegnung ist der Top-Werfer des TuS 96 ein drittes Mal zum Zuschauen verurteilt. Grund ist ein disqualifizierendes Foul im Heimspiel gegen die Elephants Grevenbroich, das die Schiedsrichter nachträglich in ihrem Bericht als Tätlichkeit werteten.