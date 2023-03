Frauen-Handball – Dritte Liga Bitterer Rückschlag für den TB Wülfrath

SV Germania Fritzlar – TB Wülfrath (Frauen) 28:23 (16:13). Im Hinspiel behielten die TBW-Handballerinnen noch knapp mit 31:30 die Oberhand, nun aber kassierte die Mannschaft von Jörg Büngeler eine klare Niederlage, die sie im Kampf um den Verbleib in der Dritten Liga zurück wirft, denn die Tabellennachbarn tauschten den Platz. Gleichwohl bleibt der Trainer optimistisch. „Wir können es noch schaffen“, betont Büngeler und verweist auf das schwere Restprogramm der Germania, die noch die Duelle gegen Spitzenreiter TV Aldekerk, den Zweiten SG Kirchhof und den Vierten Borussia Dortmund II vor sich hat. Aufgaben, die es in sich haben. „Es ist nicht die Aussicht, dass Fritzlar in diesen Spielen vier Punkte holt“, erklärt Büngeler, dessen Mannschaft am Samstag zu Hause den Fünften Bayer 04 Leverkusen empfängt und zum Abschluss eine Woche später beim Vorletzten TuS Treudeutsch Lank antritt.