Noch ein Sieg zum Abschluss des Jahres VfB 03 Hilden II setzt auf die Erfolgsserie

VfB 03 Hilden II – SC Victoria Mennrath. Da lässt Manuel Mirek kaum einen Zweifel: Der Trainer und sein Team wollen als Tabellendritter der Landesliga, Gruppe 1, in die Weihnachtspause gehen. Das hat keinesfalls etwas mit einer Repektlosigkeit gegenüber dem Dreizehnten Mennrath zu tun, sondern resultiert aus der Überzeugung, im achten Meisterschaftsspiel in Serie nicht nur ungeschlagen zu bleiben, sondern diese Erfolgsphase auch mit dem siebten Sieg zu krönen. Vollzug melden wollen die Hildener nach den letzten 90 Spielminuten in diesem Jahr, die am morgigen Samstag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße angepfiffen werden und denen dann, ein Sieg vorausgesetzt, am Abend eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier folgt.