Handball-Regionalliga HSG Adler Haan verwertet ihre guten Wurfchancen nicht

HC Weiden – HSG Adler Haan (Frauen) 35:21 (14:10). Es gelingt der HSG nicht, den Hinspielerfolg gegen den HC Weiden in der Fremde zu bestätigen. Die Haanerinnen unterliegen beim heimstarken Favoriten deutlich und schaffen es in keiner Phase des Spiels, die Partie offen zu gestalten. Den ersten Treffer der HSG erzielte Julia Nikolic vom Siebenmeterpunkt. Da waren bereits mehr als sechs Minuten gespielt und die Gäste lagen schon mit 0:3 im Rückstand. Nikolic verkürzte auf 5:7 (18.) und Jolina Schock auf 8:10 (25.). Mit vier Toren Rückstand gingen die Haanerinnen in die Halbzeitpause.