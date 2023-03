Fußball-Oberliga Dezimierter VfB 03 spielt am Mittwoch in Duisburg

FSV Duisburg – VfB 03 Hilden. Für die Fußballer des VfB 03 geht es bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Oberliga weiter. Die Hildener, die durch die Niederlage gegen die SpVg. Schonnebeck auf den dritten Platz rutschten, treten beim Schlusslicht FSV Duisburg an.

21.03.2023, 05:15 Uhr

Trainer Tim Schneider tüftelt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Eine undankbare Aufgabe, gleichwohl ist der VfB 03 in der Favoritenrolle. „Es wird kein Spaziergang“, warnt Tim Schneider angesichts der gegnerischen Ergebnisse im neuen Jahr. So trotzten die Duisburger dem VfB Homberg, St. Tönis und Union Nettetal Unentschieden ab, unterlagen dem KFC Uerdingen (0:1) und SF Baumberg (3:4) nur knapp.