Fußball, Kreisliga SSV Berghausen und Inter Monheim führen die Liga an

Fußball-Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi Opladen – 1. FC Monheim II 3:1 (0:0). Mit einer Niederlage beim Tabellenachten in Opladen haben sich die Monheimer Reserve-Fußballer in die Winterpause verabschiedet. In der ersten Halbzeit gaben die Abwehrreihen noch klar den Ton an und Torraumszenen waren Mangelware. Kurz nach dem Seitenwechsel kassierten die Gäste dann das erste Gegentor, Tim Seemann gelang nach rund einer Stunde der zwischenzeitliche Ausgleich. Nur wenige Sekunden danach gingen jedoch wieder die Hausherren in Front. Mit einem weiteren Tor sechs Minuten vor dem Abpfiff sorgte das Team von Genclerbirligi schließlich für die Entscheidung.