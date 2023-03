Handball-Oberliga ME-Sport schafft in Hiesfeld erst spät die Wende

HSG Hiesfeld/Aldenrade – Mettmann-Sport 23:24 (13:11). Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Andre Loschinski mit seiner Mannschaft in Hiesfeld. Über 45 Minuten ließen die Handballer von ME-Sport nahezu alles vermissen, was man in der Oberliga braucht, um ein Meisterschaftsspiel erfolgreich zu gestalten. Am Ende behielten die Gäste dennoch die Oberhand und gewannen glücklich.