Corona-Meldungen : Mettmann-Sport sagt Duathlon und Bachlauf ab

Kreis Mettmann ME-Sport stellt Sport- und Trainingsbetrieb ein

Duathlon und Bachlauf sind (vorerst) abgesagt

Die 18. Auflage des Mettmanner Duathlon war für den 19. April geplant, ist jetzt aber auf Eis gelegt. Alternativ zieht Ausrichter Mettmann-Sport einen Termin im Herbst 2020 in Betracht. „Unter den aktuellen Vorzeichen sehen wir uns nicht in der Lage, Sportler aus ganz NRW im Neandertal zu begrüßen und für deren gesundheitliche Sicherheit im Rahmen dieser Veranstaltung einzustehen“, sagt Cheforganisator Wolfgang Stolte. Der Mettmanner Bachlauf am 1. Mai fällt ebenfalls aus. Grund sind die „großen Unsicherheiten in der Vorbereitung“, erklärt ME-Sport-Geschäftsführerin Sandra Pietschmann. Auch hier denkt der Verein über einen neuen Termin nach.