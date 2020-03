Handball : Unitas-Spiele fallen aus, HSG Adler Haan verlegt

Marcel Billen hat mit den Unitas-Handballern an diesem Wochenende Pause. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Unitas-Handballer machen an diesem Wochenende unfreiwillig Pause. Grund ist die erneute Sperrung der Halle an der Adlerstraße wegen Bodenschäden. Die Oberliga-Partie gegen den TV Oppum ist auf Donnerstag, 23. April, 20.30 Uhr verlegt.

Das Spiel der Uni­tas-Reserve fällt ebenfalls aus. Die HSG Adler Haan spielt am Sonntag (18 Uhr) in der Halle an der Walder Straße.