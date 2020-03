Leichtathletik : Neandertal-Lauf am Sonntag fällt kurzfristig aus

Hochdahl Organisatoren und Läufer standen bereits in den Startlöchern, denn am Sonntag, 15. März, sollte die 31. Auflage des beliebten Neandertal-Laufs starten. Jetzt aber machte die aktuelle Entwicklung um den Corona-Virus allen Beteiligten einen dicken Strich durch die Rechnung.

Die Veranstalter TSV Hochdahl, TuS Erkrath und Lauftreff Alt-Erkrath sagen den Neandertal-Lauf 2020 ab – zumindest für den 15. März. In einer Pressemitteilung nennen die drei Vereine die Gründe: „Bedauerlicherweise sehen wir uns aufgrund der aktuellen Situation bezüglich der Vorgaben von Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn sowie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hinsichtlich der zunehmenden Ausbreitung der Corona-Infektionen im Zusammenhang mit Großveranstaltungen gezwungen, jetzt kurzfristig den traditionellen Neandertal-Lauf am Sonntag, den 15. März 2020, abzusagen.“ Es bleibt abzuwarten, ob der Lauf in diesem Jahr ganz ausfällt. Die Veranstalter erklären: „Ob und wann ein Alternativ-Termin in diesem Jahr stattfinden kann, werden wir in den nächsten Wochen beraten und umfassend informieren.“ Die Sportler finden weitere Informationen auf den Social-Media-Plattformen des Vereins.