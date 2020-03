Hockey : Mettmanner THC kämpft um den Aufstieg

Das Frauen-Team des Mettmanner THC will die Vizemeisterschaft festmachen. Die Herrenmannschaft kämpft noch um Rang eins in der Hockey-Verbandsliga.

Mettmanner THC – Crefelder SV (Frauen) 7:2 (3:0). Mit dem klaren Sieg festigte der MTHC den zweiten Tabellenplatz in der 1. Hockey-Verbandsliga. „Jetzt wollen wir uns am letzten Spieltag beim ETG Wuppertal die Vizemeisterschaft in der Hallenrunde sichern“, erklärte Kokan Stojanovic. Der Teammanager verwies auf ein Novum: „Gegen den Crefelder SV haben wir bereits die sechste Torhüterin in der Hallensaison aufgeboten. Für die Zukunft müssen wir uns unbedingt auf eine Stammtorhüterin auf dieser wichtigen Position einigen. Das kann kein Dauerzustand sein“, betonte Stojanovic.

Mettmanner THC – Richrather SV 15:1 (4:0). Trotz des Kantersieges über den Richrather SV bleiben die Mettmanner Tabellenzweiter in der 2. Verbandsliga, da Spitzenreiter DSD Düsseldorf III ebenfalls zweistellig gewann. „Die Entscheidung um den Aufstieg fällt also am kommenden letzten Spieltag“, betonte Mettmanns Hockey-Chef Wolfgang Weiß. Es wird wirklich spannend am letzten Spieltag, denn sowohl der MTHC als auch die Dritte des DSD sind punktgleich und haben die gleiche Tordifferenz. Einzig die mehr erzielten Tore sichern den Düsseldorfern den ersten Platz. „Es wird in der kommenden Woche ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel geben“, fiebert Weiß dem Spieltag entgegen und betont:. „Wir müssen beim Schlusslicht ETG Wuppertal III jede Menge Tore schießen.“