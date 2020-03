Fußball : VfB 03 Hilden II will Erfolgsserie im Spitzenduell in Büderich ausbauen

Fabian Andree (l.) freut sich auf die Partie beim Tabellenvierten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

FC Büderich – VfB 03 Hilden II. Das Spitzenspiel des 24. Spieltages in der Bezirksliga, Gruppe 1, wird am Sonntag um 15.30 Uhr „Am Eisenbrand“ angepfiffen. Der Tabellenvierte empfängt den Zweiten, der drei Zähler mehr auf der Habenseite notiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

Büderich, mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet, gab zuletzt Punkte gegen Spitzenreiter Unterrath (2:5) und Berghausen (1:1) ab. Davon profitierten die Hildener, die sieben Siege in Folge feierten und in den vergangenen elf Meisterschaftsbegegnungen ungeschlagen blieben.

An beiden Serien hat Niklas Strunz seinen Anteil, der ebenso wie Jannick Löbe in der Winterpause zum FCB wechselte. Deren Trainer Denis Hauswald und Schlussmann Sebastian Siebenbach haben ohnehin eine VfB 03-Vergangenheit. „Einige Spieler kennen sich auch privat recht gut. Das wird aber in erster Linie aufgrund der Tabellensituation ein echtes Topspiel. Beide Mannschaften stehen aufgrund ihrer fußballerischen Qualität zu Recht ganz oben“, sagt Fabian Andree. Der 34-jährige Mittelfeldspieler des VfB 03 II führt weiter aus: „Wir freuen uns auf diese Partie, sind gegen Spitzenklubs ohnehin immer ganz besonders motiviert. Dass es schwierig ist, uns zu schlagen, haben wir durch unsere tolle Serie nachhaltig bewiesen. Wir wollen, Büderich muss gewinnen. Das Momentum ist auf unserer Seite.“

Im Hinspiel hieß es nach auf hohem Niveau stehenden 90 Minuten leistungsgerecht 1:1. Torschütze für Hilden: Niklas Strunz. Den besten Büdericher Torschützen Fabian Gombarek – der 29-Jährige steht aktuell bei 26 Treffern – hatte die VfB-Defensive gut im Griff. Für den Ausgleich sorgte Kevin Dauser (32 – 13 Tore)) per Foulelfmeter.