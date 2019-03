Eishockey : Aliens-Bambini gewinnen erneut

Die Bambini der Ice Aliens dürfen einen weiteren Pokal zu ihrer Sammlung hinzufügen. Foto: RP/Ronny Rehbein

Ratingen Der jüngste Eishockey-Nachwuchs siegt beim eigenen Turnier am Sandbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(höv) Zum zweiten und damit auch letzten Mal in dieser Saison empfingen die Bambini der Ice Aliens Nachwuchsmannschaften aus Duisburg, Troisdorf und Herne zum Heimturnier am Sandbach. Nachdem das erste Turnier in Ratingen ein voller Erfolg war, wollten die Bambini an diese Leistung nahtlos anknüpfen.

Mit den Füchsen aus Duisburg trafen die Schützlinge von Trainerin Corinna Elspass, die aufgrund eines Freundschaftsspiels des weiblichen Nachwuchses bei den Saale Bulls durch Sebastian Oberem an der Bande vertreten wurde, sogleich auf den am stärksten einzuschätzenden Gegner. Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch mit vielen Toren auf beiden Seiten, der unentschieden endete. Nach der Pause zeigten die Ratinger vor allem in der Defensive mit vielen geblockten Schüssen und gut geführten Zweikämpfen eine stark verbesserte Leistung. So konnten die Aliens einen deutlichen Erfolg herausspielen.