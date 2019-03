Fußball: 1. FCW steht mit leeren Händen da

WÜLFRATH Im Heimspiel setzt es für die Wülfrather Fußballer eine überraschende Niederlage gegen den kampfstarken Bezirksliga-Vorletzten 1. Spvg. Solingen-Wald.

Da macht Michael Massenberg keinen Hehl daraus. „Ich möchte nicht überheblich klingen, doch vor der Begegnung gegen den Vorletzten Solingen 03 habe ich fest mit einem Dreier gerechnet. Dass wir nun nach der 0:1-Heimniederlage mit leeren Händen dastehen, ist schon bitter“, gibt der FCW-Vorsitzende seine herbe Enttäuschung ohne Umschweife zu. Er macht zudem deutlich, dass die Solinger deutlich stärker waren als erwartet. „Nach meiner Meinung hätte die Partie unentschieden ausgehen müssen. Den Solingern war anzumerken, dass sie gegen den Abstieg kämpfen. Sie gaben keinen Ball preis und waren bemüht, uns ein Beinchen zu stellen.“ Was den Gästen auch gelang – wenn auch etwas glücklich, denn der Siegtreffer fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Es war einer der typischen vermeidbaren Gegentreffer des FCW in dieser Spielzeit. Als Spieler und Fans sich schon mit einem torlosen Remis abgefunden hatten, beförderte ein Wülfrather Abwehrspieler den Ball unkonzentriert über die Torauslinie. Bei der anschließenden Ecke gab es in der FCW-Abwehr eine kollektive Unordnung vor dem eigenen Gehäuse. Das nutzte ein Solinger, um seinem Team einen völlig überraschenden Auswärtssieg zu bescheren. Im FCW-Lager schüttelten alle verständnislos mit dem Kopf, denn eine Niederlage gegen einen Abstiegskandidaten hatte keiner auf dem Schirm. „Als wir dann nach dem Schlusspfiff von den Ergebnissen der Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel erfahren haben, wurde uns erst recht bewusst, dass wir eine große Chance vertan haben, an die Spitzenmannschaften heranzukommen“, schilderte Massenberg die Stimmung wenige Minuten nach dem Ende.