Handball: Dezimiertes Mettmanner Team verliert deutlich

Paul d´Avoine fand nur selten eine Lücke in der Essener Abwehr. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Die Handballer kassieren in eigener Halle gegen die SG Überruhr eine empfindliche Niederlage.

Die Oberliga-Handballer von Mettmann-Sport müssen sich im Heimspiel gegen die SG Überruhr mit 18:26 (11:13) klar geschlagen geben. Es war das letzte Aufgebot, was Jürgen Tiedermann beim Heimspiel des Oberligisten gegen die akut abstiegsbedrohten Gäste aufgestellt hatte. Nachdem auch noch Torhüter Kenneth Hubicki kurz vor der Partie grippegeschwächt absagen musste, wurde es auf der Bank um den Coach immer einsamer.

Erwartet engagiert starteten die Gäste in die Partie und lagen nach sechs Minuten mit 4:1 in Führung. Es dauerte etwas, bis sich der Favorit akklimatisierte, dann aber immer besser zum eigenen Spiel fand. Karsten Mühlenhaupt glich nach einer knappen Viertelstunde erstmalig zum 7:7 aus. Der junge Lucas Klein sorgte mit seinem Tor aus dem linken Rückraum fünf Minuten vor der Pause für die erste ME-Sport-Führung (11:10). „Uns haben kurz vor der Halbzeit etwas die Körner gefehlt“, musste Tiedermann mit ansehen, wie die stark aufspielenden Essener drei Treffer in Folge markierten und davon eilten.