Basketball: Homann-Team siegt im Oberliga-Derby

Leon Dimitrioski (am Ball) erzielte drei wichtige Dreier. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In der Schlussphase machen die Hildener die Oberliga-Begegnung vor rund 150 Zuschauern noch einmal unnötig spannend.

Mit dem 73:66 (38:32)-Erfolg über die TSG Solingen zementierten die Basketballer des TuS 96 Rang fünf in der Oberliga. Viel mehr ist für die Hildener, die noch zwei Partien zu absolvieren haben, in dieser Saison wohl nicht mehr drin.

Vor dem letzten Heimspiel rührte die Truppe von Nadine Homann noch einmal kräftig die Werbetrommel. Mit Erfolg, denn rund 150 Zuschauer fanden sich in der Stadtwerke Arena ein, um das Derby zu verfolgen. Die sahen ein ausgeglichenes erstes Viertel, in dem die Gastgeber zunächst Probleme mit der Zonendeckung der Solinger hatten. Nach zehn Minuten lagen die TuS-Basketballer mit 17:15 in Front.