Fußball: Schlusslicht bringt den ASV ins Stolpern

METTMANN Die Mettmanner Fußballer leisten sich ein glückliches Unentschieden gegen den Bezirksliga-Letzten SV Jägerhaus-Linde.

Da erzielten die Gäste einen Ausgleichstreffer, bei dem nur der Schiedsrichter den Ball hinter der Torlinie sah. Selbst die Spieler von Jägerhaus-Linde waren überrascht, als der Unparteiische auf Tor entschied. Was war passiert? Nach einem Foul an einem Wuppertaler in der 82. Minute entschied der Schiri zu Recht auf Freistoß. Der Ausgangspunkt war fast in Nähe der Torauslinie. Der Ball nahm eine Flugbahn wie bei einem Eckstoß, landete am langen Innenpfosten und sprang von da ins Spielfeld zurück. Der Schiedsrichter glaubte wohl, dass der Ball vom Innenpfosten über die Torlinie und dann wieder in den Strafraum zurück gerollt sei. Wie er zu dieser Auslegung kam, bleibt sein Geheimnis. Bereits die 1:0-Führung der Mettmanner (41.) war recht merkwürdig, denn nach einer Ecke gab es eine unübersichtliche Situation vor dem Gehäuse der Gäste und irgendwie landete der Ball dann im Tor. Kaum ein Zuschauer wusste, wer der Torschütze war – erst später stellte sich heraus, dass der Wuppertaler Keeper sich das Leder selbst ins Netz befördert hatte.