Finanzhaushalt Erkrath : Ratsmehrheit für Haushaltssicherung

Stadtflagge am Rathaus Bahnstraße in Alt-Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath CDU, BmU und FDP haben am Ende einer langen Debatte durchgesetzt, dass die Stadt, die aus dem Minus nicht herauskommt und viele große Bauvorhaben vor der Brust hat, ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept vorbereitet. Die Grundsteuererhöhung ist vom Tisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon im Vorfeld der Ratssitzung hatte sich abgezeichnet, dass es wegen einer darin bereits eingepreisten Grundsteuererhöhung kein Durchwinken des städtischen Haushaltsplanentwurfs für 2022 geben würde. Bis auf die SPD, die sich sogar für eine Verdopplung der von der Stadt angepeilten Anhebung (von 50 auf 100 Punkte) ausgesprochen hatte, waren alle Parteien gegen die Grundsteuererhöhung. Auch die CDU, die den Bürgermeister stellt.

Eine Erhöhung sei der falsche Weg und löse nicht die strukturellen Probleme der Stadtfinanzen, unterstrich CDU-Fraktionschef Wolfgang Jöbges in seiner Haushaltsrede. Bevor die Stadt sich im kommenden Jahr zwangsweise einem Haushaltssicherungskonzept unterziehen müsse, weil durch ungedeckte Ausgaben zu viel Eigenkapital verzehrt werde, solle sie sich jetzt schon in eine freiwillige Haushaltssicherung begeben. „Ohne ein solches Konzept sieht die CDU keine Zukunft für die Finanzen der Stadt, es ist die richtige Therapie. Wir werden dem Haushalt nur zustimmen, wenn auf höhere Grundsteuern verzichtet und einem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept zugestimmt wird“, so Jöbges.

Info Kämmerei erarbeitet jetzt Vorschläge Der Stadtrat hat den Haushaltsplan für 2022 mit 30 zu 18 Stimmen beschlossen, zusammen mit der Vorgabe, ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten. Eine Grundsteuererhöhung wurde abgelehnt. Für die freiwillige Haushaltssicherung erarbeitet die Kämmerei Verfahrensvorschläge für einen zügigen Haushaltsausgleich, die dem Hauptausschuss vorgelegt werden. Alle geplanten Ausgaben werden auf Notwendigkeit abgeklopft und Leistungskürzungen überdacht. Mit der Zustimmung zum Haushalt könnten, so Bürgermeister Christoph Schultz, viele wichtige Projekte ohne Verzögerung fortgesetzt werden. Die Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes werde mit Einschränkungen und Leistungskürzungen einhergehen.

Peter Knitsch von den Grünen sieht keine Notwendigkeit für ein solches Konzept. Die Stadt müsse ihre Mehrausgaben in den Griff bekommen. Dafür hätten die Grünen ausreichend Vorschläge gemacht, etwa den Verzicht auf „unnötige und teure Straßenbauprojekte wie an der Berg- und Kattendahler Straße“, auf die mehr als zwei Millionen teure Erschließung der Neanderhöhe und auf neue Wohngebiete auf der grünen Wiese wie Erkrath-Nord, die ebenfalls mit Millionenaufwand und viel Personal erschlossen werden müssten, während erschlossene Flächen wie der ehemalige Sportplatz an der Gink für den Bau preiswerter Wohnungen genutzt werden könnten. Überhaupt müssten alle geplanten Neubauprojekte kritisch überprüft werden, nicht zuletzt unter den Aspekten Klima- und Umweltschutz.

Die SPD hat keine Einsparvorschläge vorgelegt, sie hält alle im Stadthaushalt angesetzten Ausgaben für „notwendig und zwingend“ – und fordert als Lösung des Finanzierungsproblems „eine Wende zu deutlichen Einnahmeverbesserungen“, sprich zur deutlich erhöhten Grundsteuer, der einzig verlässlichen Einnahmequelle der Stadt. Die vom Bürgermeister und der Verwaltung vorgeschlagene Grundsteuererhöhung um 50 Hebesatzpunkte reiche nicht aus, um die sich weiter vergrößernde Finanzierungslücke wirksam zu reduzieren, betonte Fraktionschef Detlef Ehlert in seiner Haushaltsrede. Die Lage sei noch wesentlich verschärft, da nach Einbringung des Haushaltsentwurfs eine Gewinnwarnung der Stadtwerke (=eine Million weniger als geplant im Stadtsäckel) aufkam. Von der CDU, die keine Steuererhöhung will und eine Haushaltssicherung fordert, hat Ehlert bei den Haushaltsberatungen Einsparvorschläge vermisst. „Kein Antrag auf die geforderten Einsparungen, der nicht nur das Wiederaufleben alter Ressentiments belegt hätte (8000 Euro für das Sozialforum); kein Vorschlag, welche städtische Institution denn geschlossen werden solle, um Personal- und Betriebskosten wirklich zu reduzieren, keine Idee, wie denn das jetzt geforderte, Freiwillige Haushaltssicherungskonzept inhaltlich aussehen könne, welche Maßnahmen darin mit Aussicht auf Mehrheiten im Rat zu erwarten wären“, so Ehlert.

Einig mit der CDU zeigte sich die BmU, deren Fraktionschef Bernhard Osterwind schon seit langem eine freiwillige Hauhaltssicherung für Erkrath fordert, da defizitäre Haushalte „uns am Umwelt- und Klimaschutz hindern“. Einen auskömmlichen Haushalt erreiche man nur durch konzeptionelles Handeln, bei dem Leitplanken festgeklopft werden müssten und „vielleicht auch ganz normale Ansprüche nicht mehr erfüllt werden können“. Die vielen, von der BmU vorgelegten Anträge und Mahnungen zur Aufstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts dienten diesem Zweck. Je später man dieses Mittel nutze, desto härter sei der Bremsprozess und umso unsozialer wären die Folgen.