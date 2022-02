Sturmschäden in Mettmann : Neandertal erst ab Dienstag offen

Mettmann Die Schäden der Sturmserie sind schlimmer als zunächst angenommen. Nun sollen laut Straßen NRW 85 statt 50 Bäume gefällt werden. Ihre Wurzeln halten kaum noch – eine Auswirkungen der drei dürren Sommer von 2018 bis 2020.

Denn die 35 Bäume, die nun als nicht mehr standsicher und bruchfest ausgemacht wurden, sind groß und stehen „weiter oben an den steilen Hängen“, so die Sprecherin. Sämtliche Wackelbäume in der Nähe der Landstraße seien bereits von einer Fachfirma gefällt worden. Der kommissarische Revierförster des Bezirks Neandertal, Stefan Springer von Wald und Holz, war im Rahmen der Amtshilfe zu dem Ortstermin hinzugebeten worden, um seine Expertise abzugeben. Er fasst das Ergebnis des Ortstermins so zusammen: „Es hätte auch deutlich schlimmer kommen können.“