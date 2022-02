Verwaltung in Erkrath : Die Stadt plagen Personalprobleme

Erkrath Offene Stellen, Krankheitsausfälle und eine erhöhte Fluktuation erschweren die Verwaltungsarbeit. Die Politik sieht das mit Sorge.

(hup) Über Jahrzehnte war die Stadt mit Bestandspflege und -unterhalt beschäftigt, weniger mit großen Sanierungsprojekten und so gut wie gar nicht mit Neubauvorhaben. Jetzt kommt es dementsprechend dicke: „Der Investitionsbedarf ist auf einem ungekannten Niveau angelangt. Allein die Kosten für neue Hochbauten in den kommenden Jahren erreichen einen dreistelligen Millionenbetrag“, heißt es in einer Vorlage für die Politik, in der auch von einer größeren Belastung für Mitarbeiter und einem gestiegenen Bedarf an Mitarbeitern die Rede ist.