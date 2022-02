Debatte der Hückeswagener Politik : Ratsmehrheit stimmt für Haushalt 2022

Hückeswagen Mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und FDP wurde am Dienstagabend im Rat der städtische Haushalt beschlossen. Die AfD stimmte dagegen, die FaB enthielt sich. Zuvor hatten die Fraktionschefs ihre Standpunkte deutlich gemacht.

Die Haushaltsdebatte ist nicht nur in der „großen Politik“ eine willkommene Gelegenheit, mit dem politischen Gegner abzurechnen. Das funktioniert auch im Lokalen, wie die Ratssitzung am Dienstagabend im Gemeindezentrum Lindenberg bewies.

CDU In seiner ersten Haushaltsrede als CDU-Fraktionschef knöpfte sich Pascal Ullrich Bund und Land vor: „Die finanzielle Ausstattung der Kommunen ist strukturell nicht ausreichend, und Aufgaben werden nicht mit einer ausreichenden finanziellen Ausstattung an den kommunalen Bereich abgegeben.“ Allerdings helfe kein Lamentieren oder Zaudern, sondern der positive und optimistische Blick nach vorn. So freute sich Ullrich, dass im August voraussichtlich die Löwen-Grundschule am neuen Standort im Brunsbachtal mit dem Unterricht beginnen kann. „Hier hat sich gezeigt, dass es eine kluge und vorausschauende Entscheidung war, den Bau einem Generalunternehmer zu überlassen und nicht die Stadt alle Gewerke einzeln vergeben zu lassen. In der derzeitigen Lage hätte dies sowohl Zeit- als auch Kostenplanung gesprengt.“

Info Haushaltsvolumen von knapp 39 Millionen Euro Ergebnis Gesamterträgen von 36.057.165 Euro stehen im Haushalt Aufwendungen von 38.928.407 Euro gegenüber – das bedeutet ein Defizit von 2.871.242 Euro. Grundsteuer B Die Steuer für bebaute Flächen, die Hausbesitzer und Mieter betrifft, wird von 698 auf 710 Prozent erhöht.

Die CDU will den mit dem Haushaltssicherungskonzept seit 2015 eingeschlagenen Weg fortsetzen und die geplanten Steuererhöhungen mitgehen. Denn zum Sparen gehöre auch, die Einnahmenseite anzupassen. Abschließend betonte der CDU-Fraktionschef: „Die CDU steht für die Fortentwicklung unserer Stadt. Diese kann aber nicht über Substanzverlust und Kaputtsparen erreicht werden, sondern nur über Investitionen und Werterhalt.“

Grüne „Auch wenn die Finanzlage in den nächsten Jahren schwierig sein wird, müssen wir nicht erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange und alle Vorhaben streichen, wie es einige hier vorziehen“, sagte Grünen-Fraktionschef Egbert Sabelek. Vielmehr sollten die vielen anstehenden Projekte verantwortungsvoll und mutig angegangen werden, „um unsere Stadt lebendig zu erhalten“. Doch bleibe in den nächsten Jahren viel zu tun. So müssten etwa große Investitionen in die Haupt- und Realschule auf den Weg gebracht werden. Den Fokus wollen die Grünen auch auf die Ausstattung mit Sportstätten und -plätzen legen. Deshalb forderte Sabelek in der Ratssitzung den Bau einer neuen Turnhalle an der Grundschule in Wiehagen.

SPD Stefan Mallwitz, der SPD-Fraktionschef Jürgen Becker vertrat, blickte in die Zukunft: „Heute werden Weichen gestellt, damit unsere schöne Schloss-Stadt auch in zehn, 20 und 50 Jahren noch lebenswert ist.“ Denn wie sich Hückeswagen verändere, könne schon jetzt an vielen Stellen beobachtet werden, sagte er und verwies auf den Neubau der Löwen-Grundschule, das Neubaugebiet „Eschelsberg“, die Pläne für die neue Feuerwache und die ISEK-Projekte. Allerdings gebe es städtische Plätze und Immobilien, „auf die wir wirklich nicht stolz sein können“, kritisierte er. Damit meinte er vor allem den „Schandfleck Stadtpark“ und den teilweise „sehr traurigen Zustand“ von Montanus- und Realschule. „Ehrlicherweise ist auch die SPD-Fraktion hier nicht unschuldig“, gestand Mallwitz ein. „Auch wir haben die Mittel im Haushalt eher für andere vermeintlich wichtigere Aufgaben genehmigt als für den Erhalt unserer Häuser.“

FaB In ihrer Rede fragte FaB-Fraktionschefin Brigitte Thiel: „Wie sollen die Bürger Vertrauen aufbauen, wenn sie auch in unserer Stadt jedes Jahr mehr Grundsteuern zahlen sollen?“ Denn auch die anderen Lebenshaltungskosten stiegen, weswegen das persönliche Budget immer schmaler würde. Hier seien Land und Bund mehr denn je gefragt, wie das alles zu stemmen sei. Bei der Durchsicht des Haushalts sind bei der FaB Zweifel geblieben, ob auch ernsthaft über Einsparungen in allen Bereichen nachgedacht worden sei. „Da im Haushalt 2022 große Projekte stehen, die wir nach kritischer Betrachtung ablehnen, können wir diesem nicht vollumfänglich zustimmen“, betonte Brigitte Thiel. Da andererseits aber wichtige Projekte Zustimmung bei der FaB finden, enthielten sich die Fraktionsmitglieder.

FDP Mit dem Haushalt sind die Liberalen nach Aussage ihres Fraktionschefs Jörg von Polheim zwar nicht in allen Einzelpunkten einverstanden, aber die Richtung stimme. „Trotz der schwierigen Kassenlage sind wir bei der Entwicklung der Stadt ein gutes Stück weitergekommen“, lobte er. Gerade die ISEK-Projekte böten Hückeswagen viele Möglichkeiten, „um unsere Stadt nach vorne zu bringen.“ Wer bei solchen Projekten immer nur nein sage und keine Alternative aufzeige, habe leider nicht begriffen, dass Kommunalpolitik nach Lösungen suche und nicht Opposition spiele. Auch sieht die FDP kein weiteres Sparpotenzial, ohne die städtische Infrastruktur kaputt zu machen. Daher müssten die Einnahmen erhöht werden, wobei von Polheim keine zusätzlichen Steuererhöhungen im Blick hat. Vielmehr brächten neue Bürger und neue Häuser zusätzliche Einnahmen.