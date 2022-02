Doppelhaushaltsentwurf in Wermelskirchen : „Wir müssen jetzt endlich investieren“

Wermelskirchen Ein Plus bei den freiwilligen Leistungen geht nur, wenn bei anderen gespart wird. Im Stadtrat bringen Bürgermeisterin Marion Lück und Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch den Doppelhaushaltsentwurf zur Beratung in den Fraktionen ein.

Für Bürgermeisterin Marion Lück stellt die Einbringung des Doppelhaushalts 2022/2023 von der Stadtverwaltung in den Rat nach nicht ganz eineinhalb Jahren Amtszeit eine erste Zäsur dar. Das machte ihre Rede vor den Stadtverordneten deutlich – sie bilanzierte genauso wie sie einen Ausblick wagte und sprach dabei auch Themen an, die eher mittelbar mit den städtischen Finanzen zu tun haben: „In Wermelskirchen werden wir die Mobilitätswende nur gemeinsam mit dem Kreis bewältigt bekommen, und da möchte ich ganz klar sagen: Vergesst uns hier im Nordkreis nicht.“

Dass der fast 600 DIN-A4-Seiten starke Entwurf des Doppelhaushalts auf der Titelseite einen Entwurf des neuen Feuerwehrgerätehauses in Dabringhausen zeigt, ist dabei kein Zufall, verweist doch diese Ansicht auf einen Bereich, in den die Stadt in naher Zukunft reichlich Geld stecken muss, um den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans gerecht zu werden. „Wir müssen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen tätigen“, betonte die Bürgermeisterin: „Ob in Feuerwehrgerätehäuser, Schulen, Sporthallen oder den Neubau eines Hallenbades oder einer Kita, wir kommen nicht mehr drumherum, wir müssen jetzt endlich investieren.“