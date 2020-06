Mettmann : Neu auf dem Markt: Trockenfrüchte aus aller Welt

Mohamadi Boulakhrif bereichert das Angebot in der Kreisstadt mit einer großen Auswahl exotischer Köstlichkeiten. Kunden kann er derzeit aber schwer anlocken. „Normalerweise gebe ich etwas zum Probieren“, sagt er, „aber das geht im Moment nicht, weil alle Mundschutz tragen.“

„Ich war in Hessen gewesen“, erzählt er. „Darmstadt und so, aber das war für mich zu weit.“ Denn Boulakhrif lebt in Dortmund. So schaute er sich in der näheren Umgebung um und stieß auf den Wochenmarkt in Mettmann. „Es war ein Platz frei“, sagt er. Seitdem bietet er auch hier seine getrockneten Früchte und Nüsse aus aller Herren Länder an. Gerne führt er durch die große Auswahl an exotischen Köstlichkeiten. „Ich habe Pinienkerne, Pekannüsse, Paranüsse und Macadamianüsse“, zählt er auf. Mandeln gibt es in natur, aber auch geröstet und gesalzen oder süß gebrannt. „Ich habe Wildfeigen, auch in bio.“ Aprikosen gibt es leicht geschwefelt in ihrer orangen Pracht oder dunkel und ungeschwefelt. Die Datteln kommen aus Südafrika, die großen Königsdatteln aus Israel, Feigen aus der Türkei. Auch ganz ungewöhnliche Früchte sind hier zu finden. „Pomelo, Kumquats – leicht kandiert“, verrät Boulakhrif. Von fast allen Früchten hat er zwei Varianten. „Mit Zucker und ohne.“ Also natürlich getrocknet oder leicht kandiert, denn er weiß: „Jeder hat einen anderen Geschmack.“