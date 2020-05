Hilfe für Gastronomen : Gastronomen wird Terrassengebühr erlassen

Mettmann Gebeutelt vom Corona-Lockdown, erlässt die Verwaltung den Lokalen Kosten für Außenbewirtschaftung. Darüber freuen sich Mettmanns Wirte natürlich. Retten wird diese Finanzspritze sie wohl kaum.

Um der durch die Corona-Krise schwer belasteten Gastronomie zu helfen, sprach sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag mit großer Mehrheit dafür aus, die Gebühren für die Außengastronomie in dieser Sommersaison vollständig zu erlassen.