Handball : ME-Sport blickt in eine ungewisse Zukunft

Mettmann Die Corona-Krise erschwert die Vorbereitung der Oberliga-Handballer, denn es gibt für die neue Saison viele Unwägbarkeiten. Und auch die finanzielle Lage ist als Folge der Pandemie nicht so rosig.

Dabei sieht Tiedermann nicht nur die Einschränkungen für sein Team, sondern auch die mangelnden Möglichkeiten für das Jugendtraining und appelliert dabei an die Stadt Mettmann: „Es wäre sehr wichtig, dass Verein und Stadt weiter wie gewohnt gut kommunizieren. Wir brauchen die Halle, um das tägliche Training für alle wieder zu realisieren, aber auch gerade Kindern und Jugendlichen einen Ausgleich zu geben.“ Anders als in den vergangenen Jahren hoffen die Verantwortlichen von ME-Sport, auch in den Ferien Zugriff auf Hallenzeiten zu haben. Da bereits viele andere Aktivitäten für Kinder und Jugendliche gestrichen werden mussten, bekommt das Training, der soziale Kontakt und Austausch eine noch größere Bedeutung. Bis die Entscheidung gefallen ist, stehen bei den Mettmannern viele weitere Laufeinheiten auf dem Programm.

Der Handballverband Niederrhein hat beschlossen: Die Saison 2020/21 beginnt in der Oberliga am 5. September.

Neben der Vorbereitung des Trainings warten viele Aufgaben auf Tiedermann und Loschinski, die beide hoffen, dass bald wieder Normalität in den Übungsalltag einkehrt. Das hofft sicherlich auch Neuzugang Jan Schirrweit, der in der Abwehr für Stabilität und im Angriff am Kreis des Gegners für Unruhe sorgen soll. Auch Paul d’Avoine soll in der kommenden Saison noch mehr in die Rolle des Führungsspielers schlüpfen. Egal, wie die Bedingungen sind: Alle warten gespannt auf den 5. September 2020, wenn die HSG Hiesfeld/Aldenrade zum Saisonauftakt ihre Visitenkarte im Herrenhaus abgibt.