Filmspaß in Mettmann : Thomas Rüttgers öffnet Kino am 2. Juli

Mettmann Das Hickhack um Auflagen sowie behördliche Zu- und Absagen möchte Mettmanns Kinomann nicht mitmachen. Deshalb öffnet er sein Lichtspielhaus nicht Samstag. „Donnerstag, 2. Juli, ist definitiv Eröffnungstermin“, verspricht er.

„Wer sagt denn, dass wir wirklich öffnen dürfen?“, fragt Kinomann Thomas Rüttgers rethorisch nach. Weil „viel zu viel Unsicherheit herrscht und alles überaus kurzfristig geregelt wird“, öffnet er noch nicht am heutigen Samstag, 30. Mai – obwohl er dürfte. „Der Eröffnungstermin ist definitiv am 2. Juli“, macht er Appetit auf den cineastischen Genuss im Weltspiegel Theater.

Auch Wülfrath bekam sein Autokino. Auf dem Parkplatz eines Automobilzulieferers entand nach dem Motto „schöner, größer, weiter“ ein XXL-Kino. Bis zu 100 Autos finden hier Platz, allerdings ist die Resonanz bei weitem nicht so positiv wie in der Nachbarstadt. „Vor sechs Wochen war das halt noch ein brandneuer Trend, jetzt fehlt der Spirit des ganz Besonderen“, erklärt der Kinomann die abebbenden Besucherzahlen. Auch, dass „ältere Filme gezeigt werden“, ist ein Grund für nachlassendes Interesse.

Vor allem haben die Autokinos einen Einblick in Systeme der Arbeitswelt 4.0 gegeben. „40 Prozent der Besucher buchen online, die Tendenz ist steigend“, was für den Geschäftsmann Planungssicherheit bedeutetet. Ebenso werden die Knabbereien, ohne die sich ein Filmspaß kaum vorstellen lässt, im Vorfeld im Netz gebucht. „Das wird auch im Weltspiegel Theater beibehalten“, parallel dazu kann aber auch an der Kasse eine Karte gelöst werden – und vor Ort das knackige Popkorn gekauft werden. Desinfektionsmittel gibt es aus dem Spender im Eingang, Ein- und Ausgang sind separiert, ein neues Leitsystem zeigt an, wohin der Weg geht. Als Ausgang wird der Notausgang genutzt.