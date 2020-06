Mettmann : Lernen, wie man eine Familie wird

Die Elternschule des Krankenhauses unterstützt junge Eltern bis zum ersten Geburtstag des Kindes. Dazu gehören auch sogenannte Pekip-Kurse. Sie sorgen dafür, dass Eltern und ihre Kinder im wichtigen ersten Lebensjahr zueinander finden.

Kassel-Kettler Indem wir schauen, was kann dein Kind schon. Ein Blick auf die kindliche Gehirnentwicklung zeigt: das lernende Gehirn braucht auch Ruhephasen. Das Schlafbedürfnis des Kindes sollte daher respektiert werden. Im Schlaf wird das Gehirn quasi „aufgeräumt“. Oder: Kinder brauchen Wiederholungen. Das Gehirn ist so angelegt, dass sich durch Wiederholungen im Gehirn etwas festigt.

Klugstedt Glück hat mit Zufriedenheit zu tun. Zufrieden sind Familien, in der jedes Mitglied seinen Platz in der Familie findet und seine Stärken leben darf. Das führt zu Wohlbefinden und Harmonie untereinander. In unseren Kursen sind Väter und Großeltern sehr willkommen und nehmen an unseren Kursen teil.