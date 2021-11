Mobilität in Mettmann : Mit dem Winter kommt die Räum- und Streupflicht

Mettmann Das Wintermärchen hat eine gefährliche Kehrseite: Eis und Schneeglätte verwandeln die Bürgersteige in gefährliche Rutschbahnen. Deshalb weist die Stadt auf die Streu- und Räumpflicht der Grundstückseigentümer hin.

Lediglich in den Fußgängerzonen ist die Stadt dafür zuständig. Fehlt an einer Straße eine räumliche und optische Trennung von Gehwegen und Fahrbahnen, so ist von den Grundstückseigentümern ein Streifen von einem Meter gemessen ab dem Straßenrand von Schnee frei zu halten. Auf Gehwegen sind Salz oder andere auftauende Stoffe nur in außergewöhnlichen Fällen erlaubt.