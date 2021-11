Fußball : ASV Mettmann wirft Landesligisten FSV Vohwinkel aus dem Pokal

Die Mannschaft von Daniele Varveri hat bis zur Winterpause noch drei Partien und will am Sonntag nun auch beim SSV Bergisch Born überzeugen.

SSV Bergisch Born – ASV Mettmann. Noch drei Partien hat Fußball-Bezirksligist ASV Mettmann bis zur Winterpause zu bestreiten. Zunächst geht es am Sonntag ins Bergische Land zum SSV Born. Am Mittwoch, 1. Dezember, wird um 19.30 Uhr das Wiederholungsspiel bei Union Velbert angepfiffen. Und am Sonntag, 5. Dezember, empfängt der ASV die U23 der SSVg Velbert. „Wir wollen in diesen drei Begegnungen möglichst punkten, um eine gute Ausgangslage für die Anfang März 2022 beginnende Rückrunde zu haben“, sagt Imak Omairat. Der Sportliche Leiter des ASV geht mit einiger Zuversicht in die restlichen Partien. „Wir haben in dieser Woche im Kreispokal den Landesligisten FSV Vohwinkel geschlagen und dominierten das Spiel. Das ist für mich ein Beweis, dass in unserem Kader eine Menge Potenzial steckt.“