Skihalle Neuss : Mit der Hitze leert sich die Piste

Neuss Wenn die Temperaturen ansteigen, suchen die Menschen Abkühlung. Die bietet die Skihalle in Neuss bei drei Grad unter Null durchaus – doch in den Sommermonaten ist eher wenig los. Woran liegt das?

Es herrscht eisige Stille in der Skihalle Neuss . Eigentlich eine gute Alternative zu Schwimm – und Freibädern, um den aktuellen sommerlichen Temperaturen zu entgehen. Doch die Piste bleibt in diesen Tagen oft wie leergefegt. Zwar sollte bei drei Grad unter Null in der Halle auch in den Sommerferien eine Abkühlung garantiert sein, das Hauptgeschäft ist jedoch im Winter , sagt Operation-Manager Quirin Huber . Zurzeit sollen vor allem die Rennteams auf der Piste trainieren. Sanfte Hänge mit zehn bis 18 Prozent Gefälle und eine separate Anfängerpiste bieten auch Kindern und allen, die noch nie auf Skiern oder einem Snowboard gestanden haben, einen Übungsplatz.

Zuständig für sowohl die Indoor- als auch die Outdoor-Aktivitäten ist sich der 29-Jährige der Tatsache bewusst, dass sich vor allem in den Sommermonaten viel mehr draußen abspielt. Denn der Alpenpark Neuss bietet neben der Piste noch drei weitere Erlebniswelten an. So hat man die Wahl zwischen Almgolf, Funfußball und dem Besuch im Kletterpark. Im Sommer könne man in der Halle aber durchaus eine Abkühlung finden und für den Winter trainieren, sagt Chen, ein Besucher aus Mettmann. Das Training sei nämlich angenehmer, wenn weniger Menschen auf der Piste sind. Neben den trainierenden Rennteams und anderen Besuchern lockte die Skihalle nun auch den Bundestrainer des Deutschen Snowboard-Nationalteams Paul Marks an „Ich bin das erste Mal hier und war schon in mehreren Hallen“, sagt er – und scheint mit der Wahl zufrieden zu sein. Es sei gut, wenn sie auch etwas Passendes in Deutschland fänden, wie der 37-jährige erklärt. Sonst seien sie nämlich oft im Ausland. Lena Kantert