Mobilitätswende im Kreis Mettmann : Grüne fordern Radstellplätze

Erkrath/Wülfrath An S- und Busbahnhöfen sollen sichere Stellplätze für Fahrräder installiert werden. Das fordern eine Reihe von Parteien, zuvorderst die Grünen, auf Kreisebene.

An den Bahnhöfen der S28 in Erkrath Nord und Hahnenfurth-Düssel an der Stadtgrenze Wülfrath/Wuppertal gibt es überhaupt keine oder nur unzureichende Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Vor allem bei der Diebstahlsicherheit hapert es gewaltig, in Hahnenfurth-Düssel finden sich immerhin fünf Fahrradbügel an der Station, allerdings ohne Kameraüberwachung. Für eine Verkehrs- und Mobilitätswende, bei der man auf dem Weg nach Düsseldorf oder Wuppertal vom Fahrrad zum SPNV wechselt, ist dies jedoch unzureichend.