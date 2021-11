Der Sport in der Corona-Krise : Fußball-Spielbetrieb geht weiter – mit 2G oder PCR-Test

Duisburg/Kreis Mettmann Nach dem Mittelrhein und Westfalen gibt jetzt auch der Fußballverband Niederrhein grünes Licht für den Spielbetrieb am Wochenende.

Nach der Veröffentlichung der neuen Corona-Schutzverordnung am Dienstag vereinbarten die meisten Sportverbände bereits am Mittwoch, dass der Spielbetrieb unter Einhaltung der 2G-Regel steigt, lediglich dieFußballverbände ließen sich länger Zeit mit ihrer Entscheidung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Findet der Spieltag im Amateurfußball am Wochenende statt? Da es die Corona-Verordnung erlaube, bleiben die Partien vom Wochenende angesetzt, sagte FVN-Pressesprecher Thomas Palapies-Ziehn bereits am Mittwoch unserer Redaktion. Am Donnerstagabend erklärten dann der Mittelrhein- und Westfalenverband, dass die Ligen unter Wahrung der 2G-Regel weitergehen. Jetzt steht fest: Auch beim FVN läuft der Spielbetrieb in Meisterschaft und Pokal weiter, das teilte der Verband am Freitag nach intensiven Beratungen und im Austausch mit Vereinen mit. Die 2G-Regel (Zugang für vollständig Geimpfte und Genesene) gilt für die Fußballer und die Zuschauer beim Training und bei Pflichtspielen. Auch die Schiedsrichter fallen unter die 2G-Regel. Ausgenommen von der 2G-Regel sind Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag aufgrund der verpflichtenden Testungen im Schulbereich.