Mobilität in Mettmann : Mehr Verkehrskontrollen zu Beginn des Schuljahres

Mobilität in Mettmann

Zum Schulstart sollen Autofahrende auf Kinder Rücksicht nehmen. Ordnungsamt und Polizei in Mettmann kündigen Kontrollen vor den Schulen an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Sechs Wochen gingen schnell vorbei. Am 10. August startet die Schule wieder. In Mettmann wollen Ordnungsamt und Polizei dann ihre Kontrollen vor Schulen verstärken.

Am 9. August ist Schluss mit den Ferien: Einen Tag später startet das Schuljahr 2022/23. Die Stadt Mettmann sorgt sich deshalb vor allem um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, wie Bürgermeisterin Sandra Pietschmann sagt: „Wir wollen, dass alle Kinder sicher zur Schule kommen.“ Laut einer Mitteilung der Stadt hat Pietschmann gemeinsam mit dem Ordnungsamt, den für die Verkehrsinfrastruktur und dem Baubetriebshof Maßnahmen entwickelt, die für zusätzliche Sicherheit auf den Straßen von Mettmann sorgen sollen. An erster Stelle steht ein Appell an die Autofahrenden von Sandra Pietschmann: „Bitte seien Sie gerade zu Beginn des Schuljahrs besonders vorsichtig und rücksichtsvoll!“