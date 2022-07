Umwelt im Kreis Mettmann : So verheizen Sie nicht mehr Geld als nötig

So verheizen Sie nicht mehr Geld als nötig

Ein hydraulischer Abgleich hilft dabei, dass in jedem Heizkörper des Hauses ausreichend Wärme ankommt. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Mettmann Energieberaterin Isabelle Uebach warnt davor, Heizkörper radikal abzudrehen. Das könne zu Schimmelbildung führen. Es gibt andere Möglichkeiten, bares Geld zu sparen.

Während draußen die Thermometer Hochsommer signalisieren, bibbern viele vor Herbst und Winter. Reicht das Gas? Gibt es genug Strom? Und bleibt beides bezahlbar? Mitten in dieser Zeit der Unsicherheit meldet sich Isabelle Uebach und sagt als Energieberaterin für den Kreis Mettmann: „Wir haben als Verbraucher eine Menge Stellschrauben, die wir selbst für uns nutzen können.“ Persönliche Gas- und Stromeinsparungen in einem zweistelligen Prozentbereich seien möglich. Man könne aber auch eine Menge falsch machen.

Richtige Heiztaktik Nur im Wohnzimmer heizen und die Heizkörper in allen übrigen Zimmern auf null drehen? „Davon rate ich dringend ab. Denn das begünstigt die Schimmelbildung in einer Wohnung“, warnt Isabelle Uebach. Sobald die Raumtemperatur unter 16 Grad Celsius falle, steige mit der Luftfeuchtigkeit die Gefahr, dass sich giftige Pilzkolonien bilden. Die Energieberaterin rät zu einer konstanten Grundtemperatur über 16 Grad. Als Daumenregel gilt: Bei korrekt montierten Heizthermostaten entspricht dies der Stufe „2“. Wer dem Drehknauf nicht traut, misst mit einem Raumthermostat nach. Programmierbare Heizthermostate helfen beim Sparen. Wer es ganz genau wissen will, bemüht ein Hygrometer zur Messung der Luftfeuchtigkeit, die idealerweise zwischen 40 und 60 Prozent liegen sollte.