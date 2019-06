Vortrag in Katholischer Kirchengemeinde Mettmann : Priester spricht über seine Heimat Syrien

METTMANN George Aboud ist zu Gast bei der Katholischen Kirchengemeinde. Er stellt sich ihr mit einem spannenden Vortrag vor.

Bald vier Wochen ist Pater George Aboud, melkitischer Ordenspriester aus Damaskus, zu Gast bei Pfarrer Ullmann in der Katholischen Kirchengemeinde Mettmann. Der aus Jordanien stammende Pater wird ab 1. Juli eine Pfarreistelle in Heiligenhaus antreten und bis dahin auch weiterhin aktiv am Mettmanner Gemeindeleben teilnehmen und es mitgestalten. Wie am Freitagabend, als er bei einem Vortrag im Johann-Flintrop-Haus rund 40 Zuhörer mit einem professionellen Power-Point-Vortrag zur Situation der Christlichen Gemeinden vor und während des Kriegs in vor allem Syrien berichtete.

Diese Idee war bei einem Grillabend in der Oberstadt entstanden. Dort war Pater Georg auf die Situation in seiner letzten Pfarrei in Damaskus, „der Stadt des Heiligen Paulus“, wie er zu Beginn seines Vortrags bemerkte, angesprochen worden. So erfuhren die Zuhörer in einer gut dreißigminütigen Präsentation, vorgetragen in vorzüglichem Deutsch, dass der Pater am Goethe-Institut und während seiner Zeit in verschiedenen Kölner Altstadt-Gemeinden gelernt hatte, wie groß die Diversifikation der christlichen Gemeinden im Nahen und Mittleren Osten ist. „Letztlich geht alles auf das große Schisma im Jahre 1045 zurück, bei der sich die Ost- von der Westkirche abgespalten hat“, holte der in Kirchengeschichte äußerst bewanderte 51-Jährige aus, um dann den Bogen zu den heute in Syrien beheimateten christlichen Glaubensrichtungen zu schlagen: