Besuch bei Imker Martin Winzen : Im Reich des Bienenflüsterers

Wo andere Obst und Gemüse anbauen, stehen bei Imker Martin Winzen jede Menge Kästen, in denen Bienenvölker untergebracht sind, sogenannte Beuten. Vorsichtig holt er eine Wabe heraus und erklärt: „Wenn man genau hinguckt, erkennt man die von der Königin gelegten Eier.

Zwar ist Martin Winzen Berufsimker, er arbeitet aber eigentlich auch als Buchbinder. „Wenn ich demnächst in Rente gehe, gibt es hier noch mehr Bienen“, sagt er, „das Bienenvirus infiziert und fasziniert einen, man kommt nicht mehr davon los.“ Dass er den Pflanzenbewuchs in seinem Vorgarten an die Bienen angepasst hat, versteht sich: „Wir haben auch einen Bienenbaum aus Sri Lanka, der erst im September blüht.“