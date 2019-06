Mettmann in Feierlaune : Metzkausen stößt an in bester Laune

Metzkausen stößt an in bester Laune

METTMANN Wie die Premiere, so hatte auch die zweite Auflage des Bürgerfestes Erfolg: Viele kamen, um zu feiern und zu töttern.

Es war zwar erst das zweite Bürgerfest in Metzkausen. Nachdem sich aber im vergangenen Jahr der Auftakt schon recht verheißungsvoll gestaltete, war an diesem Wochenende auf dem Platz zwischen dem Restaurant „Ratskeller“ und der Gerätehalle der Feuerwehr richtig was los. Udo Schmidt, Inhaber des Restaurants „Ratskeller“, kam mit dem Bierzapfen kaum nach, strahlte jedoch angesichts des Besucherandrangs: „Ich bin überwältigt, dass das Metzkausener Bürgerfest 2.0 von der Bevölkerung so gut angenommen wird. Damit hat sich der organisatorische Aufwand im Vorfeld mehr als gelohnt.“