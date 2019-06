Schwimmen : Hildener schwimmen um Stadt-Titel

Hilden Zum sechsten Mal wurden im Waldbad die schnellsten Schwimmer gesucht. Gut 200 Wassersportfans traten an.

Im Minutentakt ging es am Vormittag auf den drei für die Stadtmeisterschaft freigeräumten Bahnen des Freibads mitten im Wald hin und her. Keine Selbstverständlichkeit, bemerkte Möllers. Schließlich hätten die Betreiber der Stadtwerke an so einem sonnigen Tag auch viele zahlende Badegäste erwarten können. Doch jene, die da waren, schienen sich nicht am sportlichen Event zu stören, im Gegenteil. Es lockte offenkundig auch weitere Zaungäste an. „Trotzdem sind wir dankbar, dass wir hier die Stadtmeisterschaft austragen können“, betonte die Abteilungsleiterin.