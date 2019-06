Ersthelfer in Mettmann laden ein : Feuerwehr feiert Jubiläum mit Blaulichtparty

Mettmann Für das Fest am Samstag im „Golden K“ gibt es noch Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro.

Blaulichter und eine aufwändige Deko der Feuerwehr sorgen für eine außergewöhnliche Atmosphäre, DJ DaMimmo legt Hits aus den 80ern und 90ern auf. Zudem gibt es einige Überraschungen, die die Veranstalter bis zur Party noch geheim halten wollen „Ausgelassene Stimmung ist also garantiert“, verspricht die Feuerwehr Mettmann. Einlassbänder sind noch bis Freitag, 21. Juni, bei der Feuerwehr Mettmann, bei Blumen Speck (Freiheitstraße 7) und in der Goldbar (Adlerstraße 5) zu je 5 Euro erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es eine limitierte Anzahl von Tickets an der Abendkasse zu je sieben Euro. Der Eintritt wird an gemeinnützige Vereine gespendet. Zum einen „Paulinchen“ mit Sitz in Norderstedt, deren Mitglieder sich um brandverletzte Kinder und deren Angehörige kümmern (www.paulinchen.de), und zum anderen die Lebenshilfe Mettmann, die Menschen mit Behinderungen unterstützt.