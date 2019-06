Gesundheit : Der Schlaf und was ihn stören kann

Hausärztin spricht im Evangelischen Krankenhaus Mettmann über Auswirkungen von Stress und Lebensstil.

Viele Menschen leiden heute unter Schlafstörungen, haben Probleme beim Einschlafen, liegen nachts stundenlang wach. Woran liegt das? Und was kann man tun, um einen erholsamen Schlaf zu finden? Diesen Fragen ging Dr. Marlene Kenter im Seminarraum des Evangelischen Krankenhauses (EVK) Mettmann nach. Zu ihrem Vortrag „Auswirkungen von Stress und Lebensstil auf den Schlaf“ kamen mehr als 20 Besucher. Auffallend war, dass nur ein einziger Mann darunter war. Leiden mehr Frauen an Schlafproblemen?

Deshalb ging Marlene Kenter, Internistin und Hausärztin im MVZ am EVK, zunächst auf die Schlafphasen und die „Innere Uhr“ ein, die nicht nur die Ausschüttung von Hormonen steuert, sondern auch die Körpertemperatur oder den Blutdruck. „Alle Zellen haben ein Uhren-Gen“, erklärte sie. „20 Prozent aller Gene sind rhythmisch aktiv, was für die Einnahme von Medikamenten wichtig sein kann.“ Die Frage einer Zuhörerin: „Gibt es nicht auch eine innere Uhr, die die Organe steuert?“ beantwortete Kenter mit „Ja, alles hängt mit dem System im Gehirn zusammen, alles ist miteinander vernetzt.“ Es gibt aber Faktoren, die dieses System aus dem Rhythmus bringen können. Chronischer Stress gehört dazu, der gesundheitsgefährdend wirkt – nicht nur schlafstörend.

Auswirkungen sind Anfälligkeit für Krankheiten, Muskelverspannungen, hoher Blutdruck, Unruhe bis hin zu Depression und Burnout. „Vieles, was uns stresst, bringen wir selbst mit“, erklärte Kenter. Was kann also jeder persönlich tun? „Befreien Sie sich von Alltagslasten und treffen Sie Entscheidungen eher heute als morgen. Viel trinken, ein Nickerchen in der Mittagspause und regelmäßig Zeit für sich selbst nehmen.“