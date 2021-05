Hilden/Haan : Fronleichnam: Katholiken feiern Gottesdienste im Freien

Hilden/HAAN Begrenzte Plätze: Die Pfarrgemeinden bitten um Anmeldungen. Die ist auf jeden Fall nötig, falls die Messen wegen Regen in der Kirche stattfinden müssten.

Die katholische Kirchengemeinde St. Jacobus lädt ein zur Feier des Hochfestes Fronleichnam am Donnerstag, 3. Juni, um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz St. Marien (Gerresheimer Straße 223), sowie mit einer Vorabendmesse um 18.30 Uhr in St. Konrad (St.-Konrad-Allee 39).

Anmeldeschluss für beide Messen ist der 1. Juni, 18 Uhr. Für die Messe am 3. Juni gilt aufgrund der aktuellen Coronalage folgendes Anmeldeverfahren: Unter freiem Himmel können bis zu 92, in der Kirche maximal 50 Plätze vergeben werden. Das Anmeldesystem lässt insgesamt 92 Anmeldungen zu. Die ersten 50 Anmeldungen erhalten zusätzlich zur Berechtigung der Teilnahme an der Kirchplatz-Messe (schönes Wetter) eine Zugangsberechtigung für die Kirche (schlechtes Wetter).

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Chrysanthus und Daria Haan wird es zwei Gottesdienste geben. Um 11 Uhr am Fronleichnamstag beginnt ein Freiluft-Gottesdienst auf dem Karl-August-Jung-Platz. Um 15 Uhr wird eine Heilige Messe auf dem Gruitener Dorfanger beginnen. Für die Gottesdienste im Freien sind keine Anmeldungen nötig, teilte die Pfarre mit. Wer einen Sitzplatz benötigt, sollte einen Hocker oder Klappstuhl mitbringen. Auch eine Picknickdecke im Gras ist möglich. Beim Freiluftgottesdienst muss eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden.

Bei Regen wird die heilige Messe in den jeweiligen Kirchen stattfinden. Da dort die verfügbaren Plätze begrenzt sind, bittet die Pfarre alle, die auch an einer Messe in der Kirche teilnehmen möchten, um ihre vorherige Anmeldung (wie üblich - entweder online (www.kath-kirche-haan.de) oder telefonisch unter 02129 - 2433). Am Dienstag, 1. Juni, werde bei unklarer Wetterlage entschieden, wo der Gottesdienst stattfindet. Aktuelles wird auf der Homepage oder in den Aushängen der Kirchen und Schaukästen zu finden sein.