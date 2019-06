Aulen Mettmanner : Heimatfreunde werben für den Königshof

Friedel Liesenkloß, Vorsitzender der „Aulen Mettmanner“, hat viele schöne Erinnerungen an das Königshof-Theater. Als 14-Jähriger half er, Karten zu verkaufen und Plätze zuzuweisen. Und in den 1970er Jahren schaute er dort mit seinen Kindern Disney-Filme an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)