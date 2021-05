Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt auf einen Wert knapp über 81

Kreis Mettmann Binnen einer Woche ist die Zahl der an Covid 19 Erkrankten im Kreisgebiet um 338 zurückgegangen. Für Mittwoch meldet das Gesundheitsamt vier Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 854 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 47 (-21; 20 genesen), in Haan 35 (-10; 1 neu erkrankt, 11 genesen), in Heiligenhaus 38 (-17; 16 genesen), in Hilden 87 (-22; 3 neu, 25 genesen), in Langenfeld 139 (-22; 1 neu, 22 genesen), in Mettmann 24 (-22; 21 genesen), in Monheim 108 (-13; 8 neu, 21 genesen), in Ratingen 150 (-47; 1 neu, 46 genesen), in Velbert 199 (-44; 4 neu, 48 genesen) und in Wülfrath 27 (-8; 7 genesen).