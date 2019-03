Am Samstag : Aufruf zur Demo in der Mettmanner Innenstadt

Mettmann ist bunt und steht für Vielfalt, Toleranz und Miteinander - Ingo Grenzstein von Mettmann-Impulse hat dieses Logo entworfen. Foto: Mettmann Impulse

Mettmann Die Demonstration für ein buntes Mettmann und gegen Neonazis startet am Samstag um 11 Uhr an der Ecke Bismarckstraße/Neanderstraße. Von dort geht es durch die Freiheitstraße, über die Breite Straße, Flintropstraße und Schwarzbachstraße den Adlerberg in Richtung Oberstadt.

Durch die Oberstraße geht die Demo auf den Markt. Von dort über die Mittelstraße zur Evangelischen Kirche. Anschließend sind die Demonstrationsteilnehmer eingeladen, an den Aktionen von Mettmann-Impulse auf dem Platz am Königshof teilzunehmen. Neben Parteien, Vereinen und Verbänden nimmt auch die Caritas an der Demo teil. Vor dem Hintergrund des Nazi-Aufmarsches am vergangenen Samstag will der katholische Wohlfahrtsverband einmal mehr seinen Einsatz für christliche Werte und Menschenrechte betonen. Dazu haben Mitarbeiter des Caritasverbandes kurzfristig Beiträge zur Veranstaltung organisiert. So wird unter anderem ein Caritas-Team auf dem Königshofplatz durstige Teilnehmer des Demonstrationszuges mit kostenfreiem Wasser versorgen. Außerdem wird ein Teil des im Rahmen der Kampagne „vielfalt. viel wert“ entstandenen interkulturellen Bandprojektes „Ambessengers“ (deutsch: Botschafter) als Trio einen musikalischen Beitrag zum Mittanzen und Mitsingen aufführen.