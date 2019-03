Nazi-Demo in Mettmann: Mettmann-Impulse lädt Bürgermeister zur Kundgebung ein

Erneut liefern sich Thomas Dinkelmann und Andreas Konrad über offene Briefe einen Schlagabtausch.

Der Zusammenschluss von Einzelhändlern und Gewerbetreibenden in Mettmann, „Mettmann-Impulse“, hat jetzt in einem offenen Brief die Aussage von Bürgermeister Thomas Dinkelmann kritisiert, er werde bei einer neuerlichen Demonstration rechtsextremer Kräfte in Mettmann abermals von einer Information der Öffentlichkeit absehen. Am vergangenen Samstag waren 60 Anhänger der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III. Weg“ durch Mettmann marschiert, ohne dass sich nennenswerter Gegenprotest formieren konnte. Viele Bürger kritisieren den Bürgermeister dafür, dass er die Öffentlichkeit über die bevorstehende Demonstration nicht informiert habe. „Trauen Sie uns Bürgern keine Eigenverantwortung zu?“, fragt der Vorstand von Mettmann-Impulse in dem Brief und führt aus: „Hier trennen sich scheinbar unsere Gedanken. Denn uns geht es um Demokratie, um Werte und um Haltung.“ Zugleich lädt Mettmann-Impulse Dinkelmann dazu ein, an der auch von dem Zusammenschluss organisierten Kundgebung gegen Rechts am kommenden Samstag teilzunehmen. Dinkelmann antwortete ebenfalls in einem offenen Brief: „Sie können mir glauben, dass ich mir meine Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Im Wiederholungsfall mit derart kurzem Vorlauf würde ich aber wieder genauso entscheiden.“ Dinkelmann verweist in diesem Zusammenhang auf „Überfälle Rechtsradikaler in Mettmann 2013 mit zwölf verletzten Menschen“. Damals waren Teilnehmer eines Musikfestivals gegen Rassismus auf dem Heimweg am Regiobahn-Haltepunkt Mettmann-Zentrum verprügelt worden. Eine Antwort auf die Einladung blieb Dinkelmann in seiner Replik indes schuldig. Die RP-Redaktion hat am Donnerstag nachgefragt, ob sich Bürgermeister Thomas Dinkelmann an der Kundgebung beteiligen wird. Eine Antwort wurde versprochen, sie blieb bis Redaktionsschluss aus.