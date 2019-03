Mettmann: Projektgruppe will Wohnqualität in der Oberstadt verbessern

Projektgruppe will Wohnqualität in der Oberstadt verbessern

Mettmann Eine Analyse benennt mit Kino, VHS und Gastronomie viele Stärken, sieht aber unter anderem in der schlechten Anbindung an den ÖPNV Schwächen.

Was ist um uns herum los? Wo wollen wir hin in dem Viertel, in dem wir leben? Das sind für Stefan, Wigge, Geschäftsführer des Hauses St. Elisabeth, einige der Leitfragen, die die Einrichtung für Senioren dazu bewegt hat, sich aktiv an der Entwicklung des Quartiers Mettmann-Oberstadt zu beteiligen. In einem Workshop und bei einem Quartierspaziergang wurden Anwohner, die Initiative Oberstadt, Apotheken und die benachbarte Kita mit in die Arbeit eingebunden. Die Ergebnisse der Quartiersanalayse stellte Wigge jetzt gemeinsam mit seinen Partnern vor.