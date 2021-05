Hassparolen vor Synagoge : Polizei stoppt antisemitische Demo in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen In der Gelsenkirchener Innenstadt hat es am Mittwochabend eine antisemitische Demonstration gegeben. Auf dem Weg zur Synagoge wurden die 180 Teilnehmer - die anti-israelische Sprechchöre skandierten - von der Polizei gestoppt.

Ein antisemitischer Demonstrationszug ist am Mittwochabend in Gelsenkirchen von der Polizei gestoppt worden. Die ungefähr 180 Demonstranten, die sich vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge bewegten, seien demnach von zahlreichen Polizeibeamten aufgehalten worden, wie es in einer Mitteilung hieß. In einem per Twitter verbreiteten Video des Zentralrats der Juden sind Sprechchöre mit antisemitischen Inhalten zu hören.