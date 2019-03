Handball: Unitas will Revanche gegen Borussia

Haan Das Hinspiel verloren die Haaner am Niederrhein knapp.

Die DJK Unitas Haan ist in der Handball Oberliga weiterhin das Maß der Dinge: Der Spitzenreiter der Handball Oberliga möchte am Samstag um 19:30 Uhr in der Adlerstraße seinen neunten Saisonheimsieg feiern. Dass dies gegen Borussia Mönchengladbach schwer wird, weiß DJK-Trainer Kai Müller: „Das wird ein ganz hartes Stück Arbeit, um die Punkte in eigener Halle zu behalten. Der Gegner ist sicher deutlich stärker, als es die Tabelle sagt.“